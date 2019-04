new

EUROPA LEAGUE Napoli 0-1 Arsenal: Player ratings as Gunners reach semi-final

Arsenal's Henrikh Mkhitaryan during the Premier League match at the Emirates Stadium (pic Adam Davy/PA) PA Wire/PA Images

Arsenal beat Napoli 1-0 at the San Paolo on Thursday night to reach the Europa League semi-final, but who impressed for Unai Emery’s men?

Arsenal

Petr Cech – 7

Sokratis – 7.5

Laurent Koscielny – 7.5

Nacho Monreal – 7.5

Ainsley Maitland-Niles – 7.5

Sead Kolasinac – 7

Lucas Torreira – 7.5

Granit Xhaka – 7

Aaron Ramsey – 6.5

Pierre Emerick-Aubameyang – 6

Alexandre Lacazette – 8

Substitutes

Henrikh Mkhitaryan – 7

Mohamed Elneny – 6.5

Alex Iwobi – 6.5

Napoli

Alex Meret – 6.5

Nikola Maksimovic – 5

Kalidou Koulibaly – 6

Vlad Chiriches – 4.5

Faouzi Ghoulam – 5.5

Jose Callejon – 5

Allan – 6

Fabian Ruiz – 5.5

Piotr Zielinski – 5

Arkadiusz Milik – 5

Lorenzo Insigne – 6

Substitutes

Dries Mertens – 5.5

Amin Younes – 5

Mario Rui – 5